В Узбекистане создадут «родительские университеты»

Ташкент, , 13:40 — REGNUM В Узбекистане при махаллях (общинах) будут созданы «родительские университеты», которые будут работать с «проблемными» родителями. Об этом 23 июля сообщает издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление кабинета министров.

«Родительские университеты» будут оказывать помощь в воспитании детей, а также поддерживать здоровую духовную обстановку в семье. Кроме этого, новая структура будет проводить мероприятия по повышению правовых, педагогических, психологических и других знаний родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что будет пересмотрена роль родительских комитетов в школах республики. По его словам, в настоящее время комитеты занимаются сбором денег.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Узбекистана планируют расширить функции родительских комитетов