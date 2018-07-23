Правительство Украины резко сократило субсидии для граждан

Киев, , 13:09 — REGNUM За первое полугодие 2018 года объем субсидий, выданных гражданам Украины в качестве возмещения расходов на оплату услуг ЖКХ, уменьшился в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, с января по июнь правительство Украины выделило субсидии на 667,3 млн гривен ($25,23 млн), при этом большая часть была выделена городским жителям. Всего субсидии получили 2,025 млн семей, что на 44,8% меньше, чем количество семей в январе-июне 2017 года. Также упал и средний размер субсидии на 38,9% — до 100,7 гривен ($3,81).

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Напомним, в июне 2018 года министерство социальной политики Украины на 40% уменьшило размер субсидий по сравнению с июнем 2017 года.

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