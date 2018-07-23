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Без воды: жители Североуральска собираются на митинг

Общество

Акция может пройти 4 августа

Без воды: жители Североуральска собираются на митинг
Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна
Вода из-под крана

Североуральск, Свердловская область, 23 июля 2018, 13:04 — REGNUM  В свердловском Североуральске местные жители готовят митинг в связи с ситуацией с обеспечением города питьевой водой. Активисты собираются провести его 4 августа.

Уведомление уже подано в мэрию. Теперь граждане ждут ответа.

Напомним, вода в горводопровод поступает. Но пить её нельзя. На утро 23 июля по мутности норма была превышена в три и более раза. Показатель цветности в пределах нормы.

Авария произошла 16 июля днём. В русле реки Калья возник провал. Грязь из реки попала в водопровод. Вечером 19 июля дыру залатали. Теперь воду в водопроводе обеззараживают.

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Чрезвычайная ситуация с питьевой водой в Североуральске
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