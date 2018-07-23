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Дагестан: за информацию о банде, убившей полицейских, заплатят 1 млн рублей

Общество

МВД гарантирует безопасность лицам, которые помогут в розыске

Махачкала, 23 июля 2018, 12:54 — REGNUM  МВД Дагестана выплатит 1 млн рублей за информацию о бандитах, расстрелявших полицейских 20 июля в Кизилюртовском районе. В розыск объявлены три человека: Шамиль Билалов, Марат Алинчиев и главарь бандгруппы «Кизилюртовская» Абас Хубаев, передает ГТРК Дагестан.

В МВД уточнили, что тем, кто что-либо знает о месте нахождения бандитов и сообщит об этом в правоохранительное ведомство, будет гарантирована безопасность и минимальный контакт с полицией. Денежные средства в качестве вознаграждения будут перечислены на указанный рассчетный счет в банке либо выплачены наличными.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля 2018 года, около 20:30 была обстреляна машина ДПС. Инцидент произошел недалеко от села Стальское Кизилюртовского района на 761-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Двое полицейских из троих погибли при обстреле.

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