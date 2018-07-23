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Покупатели столичной недвижимости берут в кредит 56% средств – отчет

Общество

Ипотека стала более приемлемым способом приобретения жилья

Покупатели столичной недвижимости берут в кредит 56% средств – отчет
Квентин Массейс. Сборщики податей (фрагмент). После 1501

Москва, 23 июля 2018, 12:43 — REGNUM  Сумма средств, которые брал в кредит среднестатистический покупатель жилья на вторичном рынке в Москве в первом полугодии 2018 года, достигает 4,8 млн рублей, или 56% от общей стоимости квартиры, сообщает 23 июля компания «Миэль».

Отмечается, что доля ипотечных сделок в столице в общем объеме сделок с недвижимостью составила 46% в январе-июне этого года, что на 10 процентных пункта выше, чем годом ранее.

«По сравнению с первым полугодием 2017 года доля кредитных средств выросла: тогда москвичи приобретали квартиры, используя около 54% заёмных средств, а жители области — 60%», — отметил управляющий директор брокерского департамента «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Александр Москатов.

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Ипотечное кредитование
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