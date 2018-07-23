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В Петербурге за долги арестовано имущество рыбокомбината

Общество

Предприятие задолжало перед контрагентами и собственными сотрудниками

Санкт-Петербург, 23 июля 2018, 12:35 — REGNUM  Рыбоперерабатывающий завод ООО «Фиш Фабрик» задолжал более 11 миллионов рублей другим организациям и физическим лицам. В результате судебные приставы арестовали принадлежащую предприятию технику для рыбопереработки и другое имущество.

Как сообщили 23 июля в УФССП России по Санкт-Петербургу, предприятие задолжало почти 11 млн рублей контрагентам, а также 110 тыс. рублей зарплаты своим работникам. Счета предприятия оказались пусты.

Тогда судебные приставы «арестовали профессиональное оборудование, в том числе коптильные шкафы, икропробивочные и индукционные машины, разделочные столы, мойки, солеконцентраторы, а также здание компании и земельный участок, на котором оно расположено», отметили в УФССП.

Если компания не найдет средств на погашение долга, всё это имущество будет передано на реализацию в счет погашения задолженности.

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Деятельность судебных приставов
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