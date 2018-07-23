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У посольства нет данных о гибели граждан РФ при взрыве в аэропорту Кабула

Общество

В настоящее время известно о 16 жертвах теракта

Кабул, 23 июля 2018, 12:04 — REGNUM  Граждан РФ среди погибших и пострадавших в результате террористической атаки террористов на аэропорт в столице Афганистана нет.

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«Такая информация в посольство в посольство РФ в Кабуле не поступала», — сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатическое представительство РФ в афганской столице.

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Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв у аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле прогремел 22 июля. В результате погибли 16 человек. Теракт осуществил террорист-смертник. Ответственность за взрыв взяли на себя представители террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Взрывы в Афганистане
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