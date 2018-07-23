В Париже состоялась церемония в память по всем погибшим евреям

Париж, , 11:52 — REGNUM В Париже состоялась церемония, посвященная рейду Vel d'Hiv, и воздающая должное всем евреям, погибшим в результате депортации, передает RFI.

Рейд Vel d'Hiv («Вель д’Ив») — крупнейшая серия массовых арестов евреев, совершённая во Франции во время Второй мировой войны.

Около 76 000 евреев из Франции были депортированы, главным образом в лагерь Освенцим в Польше. Только 2500 вернулись живыми.

Как и каждый год, церемония проводилась вдоль Сены, недалеко от того места, где в июле 1942 года собирали тысячи евреев, прежде чем депортировать в лагеря.

Среди сотен человек, присутствовавших на церемонии, была 90-летняя писательница и режиссёр Марселин Лоридан Ивенс, очевидец тех событий.

Марселин Лоридан Ивенс было 15 лет, когда ее арестовали в феврале 1944 года. «Это был ужас. Нас привезли, раздели, побрили… Ужас наготы перед мужчинами… У меня еще остался регистрационный номер: 78 750. Часть меня навсегда останется там», — вспоминает писательница.

Напомним, что с 16 по 17 июля 1942 года в Париже и пригороде было арестовано более 13 000 человек, 1\3 из которых составляли дети. Большинство из них было убито, менее сотни человек выжили.