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В Ярославской области прошел спортивный праздник для детей

Общество

Самым популярным стал комплекс ГТО

В Ярославской области прошел спортивный праздник для детей
Иллюстрация: «Славнефть-ЯНОС»
Соревнования в «Березке»

Ярославль, 23 июля 2018, 11:44 — REGNUM  20 июля в Ярославской области в детском оздоровительном лагере «Березка» ОАО «Славнефть-ЯНОС» прошел праздник «Территория спорта и здоровья», организованный Областным центром медицинской профилактики и спортивным клубом «Буревестник-Верхняя Волга». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В состязаниях приняли участие 10 команд. Ребята, отдыхающие в лагере, попробовали свои силы в таких дисциплинах, как флорбол, стрельба из электронного оружия, дартс, перетягивание каната, а также дисциплинах комплекса «Готов к труду и обороне».

Такие мероприятия позволяют школьникам понять, что здоровый образ жизни — это прекрасно. К сожалению, сейчас у большинства мальчишек и девчонок в приоритете компьютерные игры. Бесспорно, и это нужно, но посмотрите, сколько счастья в глазах тех, кто сегодня здесь доказывает, что он сильнее, быстрее и ловчее. Только спорт сможет так зажигать сердца. Приятно, что у нас в регионе проходят подобные праздники и руководство области уделяет большое внимание пропаганде здорового образа жизни», — сказал на открытии «Территории спорта и здоровья» сенатор Игорь Каграманян.

Самыми популярными стали состязания по сдаче комплекса ГТО. Ребята подтягивались на перекладине, прыгали с места, поднимали туловище из положения лежа. Также для отдыхающих были организованы конкурсы и викторины, в том числе направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек.

Акция «Территория здоровья и спорта» будет продолжена в других детских оздоровительных лагерях региона. На 1 июля в рамках летней оздоровительной кампании отдохнули почти 44 тысячи детей, из них около 10 тысяч ребят посетили загородные лагеря.

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Организация летнего отдыха детей
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