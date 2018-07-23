Тяжёлый труд без договоров и сверх норматива: вахта школьников на Ямале

Салехард, , 12:30 — REGNUM Летняя трудовая вахта школьников на Ямале не обходится без нарушений законодательства в отношении несовершеннолетних. В ходе проверок соблюдения прав детей, прокурорами выявлено не оформление договоров и отсутствие записей в трудовых книжках. Школьники работают без предварительного медицинского осмотра, не соблюдается продолжительность их рабочего времени и выявлены случаи привлечения их к тяжелому труду. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

К примеру, в учреждении культуры города Губкинский договоры с подростками заключены без согласия их законных представителей либо органов опеки и попечительства на трудоустройство, а продолжительность их рабочего дня превышала четыре часа. В гимназии города Салехарда подростков также трудоустраивали с нарушениями оформления на работу.

Глава села Салемал Ямальского района привлёк 15 несовершеннолетних к работам без заключения договоров, без медосмотра, без инструктажа по технике безопасности и выдачи средств индивидуальной защиты. Кроме того, не соблюдался режим рабочего времени несовершеннолетних и предельные нормы переносимых ими тяжестей.

Четверо должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено восемь дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда»).