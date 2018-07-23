ФСБ пресекла канал поставок оружия из ЕС в Россию

Москва, , 11:21 — REGNUM Федеральная служба безопасности РФ вместе с органами МВД России и Росгвардии пресекла преступную деятельность межрегиональной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Эти лица подозреваются в организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза в Россию, сообщила 23 июля пресс-служба ФСБ.

«Члены преступной группы задержаны. Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению их противоправной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

При обысках у предполагаемых преступников изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, в том числе 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья.

Кроме того, изъяты из незаконного оборота пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет АГС-17, самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих деталей к огнестрельному оружию.

Сотрудниками правоохранительных органов также пресечена деятельность двух мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.