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СКР возбудил дело против прокуроров и судей Литвы

Общество

Власти Литвы так и не подтвердили объективными доказательствами обвинения, выдвинутые против граждан Российской Федерации

СКР возбудил дело против прокуроров и судей Литвы
Уильям Хогарт. Суд. 1758

Москва, 23 июля 2018, 11:16 — REGNUM  Против должностных лиц Генпрокуратуры и суда Литвы, которых заподозрили в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России (СКР).

В сообщении ведомства говорится, что должностные лица Литвы с 2006 года осуществляют уголовное преследование 60 экс-военнослужащих Вооруженных сил СССР, значительная часть которых в настоящее время является гражданами РФ.

Так, бывших военных подозревают в совершении «преступлений» во время беспорядков в Вильнюсе в начале 1991 года.

«Действия сотрудников литовской прокуратуры и суда носят заведомо незаконный характер», — говорится в сообщении.

В СКР напомнили, что вышеуказанные события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения действуя в соответствии с законодательством СССР выполняли свой служебный долг.

Кроме того, власти Литвы так и не подтвердили объективными доказательствами обвинения, выдвинутые против граждан Российской Федерации, отметили в ведомстве.

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