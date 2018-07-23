Оскорбление исторической памяти: место для Вечного огня превратили в урну

село Ивановка, Оренбургская область, , 12:07 — REGNUM В селе Ивановка Оренбургского района Оренбургской области на территории мемориального памятника, посвящённого павшим в годы Великой Отечественной войны героям, устроили свалку мусора. Место, где в День Победы помещают газовый баллон и зажигают Вечный огонь, превратили в урну. Информация опубликована на портале ural56.ru.

Глава Ивановки Евгений Швецов подтвердил корреспонденту ИА REGNUM факт хулиганства, отметив, что сам шокирован этим случаем. В селе есть мусорные контейнеры, уборкой мусора занимается спецавтохозяйство.

Между тем информресурс утверждает, что рядом с памятником нет ни одной урны. Еженедельно отверстие для Вечного огня очищают от мусора, однако оно регулярно пополняется.

По словам Швецова, в полицию никаких заявлений сельсовет не подавал. С директором местной школы состоялась встреча, на которой рекомендовано 1 сентября провести с учениками профилактические беседы.

Глава муниципального образования признался, что этот случай за восьмилетний опыт его работы на руководящем посту уже второй. В первый раз хулиганами стали ученики начального звена сельской школы. Тогда также полицию не уведомляли о случившемся. В маленьком селе нашли самостоятельно виновников оскорбления исторической памяти о Великой Отечественной войны и с их родителями провели беседу. В июле 2018 года случай вновь повторился. В сельсовете считают, что хулиганство — дело рук подростков.

Добавим, памятник-мемориал советским солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне, был открыт возле Дома культуры в селе Ивановка в 1974 году. Мемориальный комплекс включает стелу, две мемориальные стены и Вечный огонь. Во время военных действий из села на фронт ушли 178 жителей, из них 96 человек погибли.