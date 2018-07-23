В Калуге упразднили управление административно-технического контроля

Калуга, , 11:06 — REGNUM В Калужской области решением регионального кабинета министров упразднено областное управление административно-технического контроля, сообщает 23 июля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания областного правительства.

На заседание калужского правительства губернатор области Анатолий Артамонов заявил, что данное подразделение полностью выполнило задачу, для которой создавалось, и предложил министрам его упразднить. Функции, ранее возложенные на управление, впредь будут выполнять профильные министерства и ведомства. Губернатор поблагодарил за проделанную работу начальника управление административно-технического контроля Петра Кармака и обещал, что тот продолжит службу в органах государственной власти области.

Судьба порядка 50 сотрудников управления, в одночасье оставшихся без работы, пока не известна. Помимо центрального аппарата региональное управление административно-технического контроля имело свои структурные подразделения в пяти муниципалитетах Калужской области.

Напомним, управления административно-технического контроля Калужской области следило за соблюдением правил благоустройства, выдавало разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси, рассматривало дела нарушителей закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области», согласовывало схемы размещения рекламных конструкций и занималось рядом других вопросов.