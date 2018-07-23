Экс-глава FIAT и Ferrari Серджио Марккьоне находится в коме

Цюрих, Швейцария, , 10:58 — REGNUM Бывший исполнительный директор Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) и президент Ferrari Серджио Марккьоне находится в коме, пишет газета Kurier.

66-летний предприниматель находится в одной из клиник Цюриха. О «значительном ухудшении состояния» Марккьоне концерн FCA сообщил 22 июля. Его последнее публичное появление состоялось 26 июня после хирургической операции на плече. Нынешнее состояния стало следствием осложнений.

21 июля совет директоров FCA отправил Серджио Марккьоне в отставку по состоянию здоровья, должность президента займет Джон Элканн. Исполнительным директором назначен Луис Кэри Камильери. Серджио Марккьоне возглавлял Fiat с 2004 года, Ferrari — с 2014.