Без медпомощи с пьяной охраной: детский отдых на Ямале

Салехард, , 10:58 — REGNUM На Ямале в ходе проверок в 56 детских городских и загородных лагерях выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, охраны и пожарной безопасности, а также организации медицинского обслуживания несовершеннолетних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В одном из лагерей Шурышкарского района ЯНАО ежедневное меню детей не соответствовало нормативам. В Ноябрьске обнаружили неисправную систему автоматической пожарной сигнализации. А в пришкольном лагере города Лабытнанги не было медицинского работника, в пяти других лагерях того же муниципалитета были неполными аптечки. В детском лагере Ямальского района сотрудник безопасности во время комиссионного обхода на рабочем месте находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге шестеро виновных ответственных лиц привлекаются по административным статьям.

Неидеальным с точки зрения надзорных органов является детский отдых и на других территориях Уральского федерального округа. В Свердловской области выявлено более 500 нарушений. В Курганской области в одном из лагерей дети записываются на душ, домики, где живут ребята, требуют ремонта.

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