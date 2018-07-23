После гибели трех человек в Ленобласти задержан водитель грузовика

Всеволожск, Ленинградская область, , 10:48 — REGNUM По факту тяжелой дорожной аварии с жертвами во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Задержан водитель грузового автомобиля, который столкнулся с маршрутным автобусом.

Напомним, утром 21 июля 2018 года у деревни Хапо-Ое произошло ДТП, в результате оторого погибли три человека, еще двое были госпитализированы. Автобус ПАЗ маршрута №801 столкнулся с грузовиком Scania, который занесло при повороте. Погибли двое мужчин и женщина, находившиеся в автобусе.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в отношении водителя грузового автомобиля Scania возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. За это преступление виновным может быть осужден на срок до семи лет лишения свободы. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

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