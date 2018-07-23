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В Калужской области резко активизировались клещи

Общество

Почти половина пострадавших от укусов кровососущих насекомых — дети

В Калужской области резко активизировались клещи
JerzyGorecki
Клещ

Калуга, 23 июля 2018, 10:40 — REGNUM  129 человек, в том числе 53 ребенка, покусали клещи за прошедшую неделю в Калужской области. Об этом 23 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребназора.

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Неделей ранее медиками было зафиксировано всего 98 пострадавших от клещей. Одновременно лабораторно было исследовано 46 клещей, снятых с укушенных людей, у 10 насекомых был выявлен боррелиоз.

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Как сообщало ИА REGNUM, сезон активности клещей на территории России начался в первой декаде апреля. К маю 2018 года число пострадавших от укусов клещей в России превысило 10 тыс. человек из 70 регионов России.

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Клещевой сезон
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