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Проверяющие не добрались до ярославского УФСИН

Общество

А сайты ведомства не работают по всей России

Проверяющие не добрались до ярославского УФСИН
Иллюстрация: TOrange.biz
Места лишения свободы

Ярославль, 23 июля 2018, 10:23 — REGNUM  Сотрудники ярославской колонии ИК-1, где пытали осужденного, находятся на свободе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

После опубликованного в СМИ видео пыток осужденного ИК-1 Следственным комитетом Ярославской области было возбуждено уголовное дело. В СМИ появилась информация о том, что в ярославскую колонию выехали с проверками сотрудники ФСИН, правозащитных организаций. Но, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском УФСИН, никаких комиссий на данный момент в Управлении и колонии не работает. Начальник УФСИН Максим Залесов и врио начальника ИК-1 Владимир Московский продолжают исполнять свои обязанности. Никто из сотрудников не задержан. Сайт ярославского УФСИН, как и все страницы этого ведомства в сети Интернет, не работают.

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