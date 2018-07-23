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За неделю на Южном Урале спасли 19 человек

Общество

С начала года спасатели министерства общественной безопасности совершили 876 оперативных выездов и спасли 449 человек. В 2017 году на 24 июля было 953 выезда, спасли 471 человека

Челябинск, 23 июля 2018, 10:03 — REGNUM  В Челябинской области спасатели регионального министерства общественной безопасности с 16 по 22 июля спасли семерых человек, которые потерялись в горах и лесах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Евгений Савченко.

Также были найдены тела трех утонувших граждан.

С начала года спасатели министерства сделали 876 оперативных выездов. Спасли 449 человек, из них с 16 по 22 июля — 19 человек. В 2017 году на 24 июля было сделано 953 выезда, спасли 471 человека.

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