За неделю на Южном Урале спасли 19 человек

Челябинск, , 10:03 — REGNUM В Челябинской области спасатели регионального министерства общественной безопасности с 16 по 22 июля спасли семерых человек, которые потерялись в горах и лесах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Евгений Савченко.

Также были найдены тела трех утонувших граждан.

С начала года спасатели министерства сделали 876 оперативных выездов. Спасли 449 человек, из них с 16 по 22 июля — 19 человек. В 2017 году на 24 июля было сделано 953 выезда, спасли 471 человека.