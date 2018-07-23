Почему бы и нет? После интервью с Путиным ведущий Fox News уехал в Россию

Москва, , 09:55 — REGNUM Ведущий Fox News Крис Уоллес, который взял эксклюзивное интервью у президента РФ Владимира Путина после его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом, отправился в Россию. Где вместе с супругой провёл свой отпуск.

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«У меня были некоторые сомнения», — признался Уоллес в интервью изданию The New York Times. — Но я подумал, почему бы и нет?»

70-летний журналист вместе с женой посетили Москву и Санкт-Петербург. В Северной столице они побывали на балете в Мариинском театре.

Уоллес отметил, что его путешествие прошло спокойно: «Не было ни одного признака каких-либо неприятностей или чего-то такого». Кроме того, его даже узнавали на улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля. На следующий день российский лидер дал эксклюзивное интервью телеканалу Fox News. Его посмотрели свыше 3 млн человек.

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