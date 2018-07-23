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В Приморье придет циклон с тропическими паводками — глава Примгидромета

Общество

Водная стихия обрушится на регион 26–27 июля

В Приморье придет циклон с тропическими паводками — глава Примгидромета
Джованни Фаттори. Буря

Владивосток, 23 июля 2018, 09:27 — REGNUM  Интенсивные ливни и тропические паводки ожидаются в северных и центральных районах Приморского края 26−27 июля, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай в интервью изданию Примпогода.

По его словам, уровни рек в Красноармейском и Дальнереченском районах края могут достигнуть опасных отметок и выйти из берегов, поскольку существенная насыщенность водой произошла во время предшествующих дождей.

Кубай объяснил, что причиной аномальных ливней станет тайфун «Ампил», который, двигаясь на север со стороны Китая, превратится в мощный циклон.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае эвакуированы почти 400 тыс. человек из-за тайфуна «Ампил»

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