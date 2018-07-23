В Приморье придет циклон с тропическими паводками — глава Примгидромета

Владивосток, , 09:27 — REGNUM Интенсивные ливни и тропические паводки ожидаются в северных и центральных районах Приморского края 26−27 июля, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай в интервью изданию Примпогода.

По его словам, уровни рек в Красноармейском и Дальнереченском районах края могут достигнуть опасных отметок и выйти из берегов, поскольку существенная насыщенность водой произошла во время предшествующих дождей.

Кубай объяснил, что причиной аномальных ливней станет тайфун «Ампил», который, двигаясь на север со стороны Китая, превратится в мощный циклон.

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