Во Львове проводница поезда дала отпор националисту

Львов, Украина, , 09:00 — REGNUM Украинская проводница во Львове отказалась подчиняться требованиям пассажира обслуживать его на украинском языке, сообщает 23 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в поезде, следующем из Николаева в Ивано-Франковск, один из пассажиров стал требовать обслужить его на украинском языке: предоставлять свой билет по просьбе проводницы, говорящей на русском, националист отказался. В ответ на хамство проводница также отказалась обслуживать пассажира на украинском языке.

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Напомним, несмотря на абсолютное большинство граждан Украины, которые разговаривают и думают на русском языке, украинские националисты требуют, чтобы русский язык был вовсе запрещен на Украине, а государственным языком был только украинский.

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