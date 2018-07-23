Понедельник, 23 Июля 2018 года
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Во Львове проводница поезда дала отпор националисту

Общество

Пассажир требовал, чтобы с ним говорили исключительно на украинском языке

Во Львове проводница поезда дала отпор националисту
Цитата из кф «Тарас Бульба». реж Владимир Бортко. 2009. Россия, Украина, Польша
Битый украинец

Львов, Украина, 23 июля 2018, 09:00 — REGNUM  Украинская проводница во Львове отказалась подчиняться требованиям пассажира обслуживать его на украинском языке, сообщает 23 июля УНИАН.

Согласно сообщению, в поезде, следующем из Николаева в Ивано-Франковск, один из пассажиров стал требовать обслужить его на украинском языке: предоставлять свой билет по просьбе проводницы, говорящей на русском, националист отказался. В ответ на хамство проводница также отказалась обслуживать пассажира на украинском языке.

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Напомним, несмотря на абсолютное большинство граждан Украины, которые разговаривают и думают на русском языке, украинские националисты требуют, чтобы русский язык был вовсе запрещен на Украине, а государственным языком был только украинский.

Читайте ранее в этом сюжете: Опрос: большинство граждан Украины против государственного русского языка

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