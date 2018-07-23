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Много солнца и мало облаков: в Москву возвращается жара

Общество

Повышение температуры воздуха прогнозируется с середины недели

Много солнца и мало облаков: в Москву возвращается жара
Дарья Антонова © ИА REGNUM
В Москве лето

Москва, 23 июля 2018, 08:58 — REGNUM  В Москве уже с середины начавшейся рабочей недели синоптики прогнозирует 30-градусную жару. По данным Гидрометцентра, уже с 25 июля воздух в дневные часы будет прогреваться до 29 градусов, а к выходным — до 34 градусов.

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Погода в Москве обещает быть малооблачно, осадков не предвидится. Регион будет находиться под влиянием антициклона. Отмечается, что период такой жаркой погоды будет самым длительным с начала сезона.

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Добавим, что сегодня, 23 июля, в Москве при облачной с прояснениями погоде местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 22 — 24 градуса, по области 20 — 25.

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