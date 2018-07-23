Франция: спустя 2 года после смерти Адама Траоре расследование не закончено

Париж, , 08:57 — REGNUM Спустя два года после смерти молодого человека Адама Траоре по вине жандармов его семья продолжает осуждать грубые действия полиции, сообщает RFI.

19 июля 2016 года 24-летний Адам Траоре умер через несколько часов после того, как его задержали трое жандармов в Бомон-сюр-Уаз, в пригороде Парижа.

Cемья Адама Траоре и еще несколько тысяч человек собрались во дворе Жандармерии в память о погибшем. Они прошли по улицам с лозунгом «Справедливость и правда для Адама», где молодой человек вырос и где он умер, двумя годами ранее. После этого состоялся концерт.

Родственники жертвы хотят справедливости. Следствие в отношении «акта насилия, совершенного лицом, находящимся на службе в государственном органе, которое привело к смерти», по-прежнему продолжается.

Установлено, что Адам Траоре умер от удушья, правосудие все еще не определило, каковы причины этого удушения. С 2016 года уже сделано три медицинских отчета, чтобы пролить свет на это дело.