В Туве двое мужчин госпитализированы с подозрением на сибирскую язву

Кызыл, , 08:41 — REGNUM В Барун-Хемчикском районе Тувы двоим мужчинам пришлось обратиться за медицинской помощью после забоя крупного рогатого скота на чабанской стоянке. Они были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 23 июля, в правительстве Тувы, мужчины обнаружили язвочки на коже. Сначала они попали в инфекционное отделение Барун-Хемчикского межкожуунного медицинского центра, откуда их перевели в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы проводятся в лаборатории республиканского центра гигиены и эпидемиологии. Состояние больных оценивается как стабильное, средней степени тяжести с улучшением.

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на аппаратном совещании 23 июля подчеркнул, что необходимо установить карантин на территории чабанской стоянки в местечке Кудук сумона Барлык Барун-Хемчикского кожууна (района). И сделать это нужно, не дожидаясь подтверждения диагноза. Также Кара-оол потребовал выставить в Барун-Хемчикском районе контрольно-пропускные пункты со спецбарьерами, утвердить перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок на эпизоотическом очаге и угрожаемой зоне и так далее.

Уточняется, что администрация района ввела запрет на передвижение скота, а также временно запретила забой скота, продажу мяса на ярмарках. В районе проводится ревакцинация, завершить которую минздрав обязан в недельный срок. Поручения даны службе по ветеринарному надзору Тувы, органам исполнительной власти республики.

Сибирская язва — особо опасное инфекционное заболевание. У человека проявляется преимущественно в виде карбункулов на коже, повышением температуры тела. В организм человека попадает через повреждённые участки кожи, реже — через слизистые оболочки дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Источником инфекции являются дикие и домашние животные.

Напомним, 22 июля глава Тувы Шолбан Кара-оол на своей странице в соцсети сообщил, что в Барун-Хемчикском кожууне двое мужчин попали в больницу после забоя КРС, обнаружив на коже красные пятна. По словам главы республики, руководитель Роспотребнадзора по Туве Людмила Салчак проводит эпидемиологическое расследование.