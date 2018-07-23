В Кривом Роге жители выступили против маршей геев и лесбиянок

Кривой Рог, Украина, , 07:48 — REGNUM Митинг против марша ЛГБТ прошел 22 июля в Кривом Роге, сообщает «112 Украина».

Согласно сообщению, организатором протестной акции стала партия «Свобода». Участники митинга держали плакаты «Семья бесценна, когда традиционна», «Все вместе за семью». Также на митинге присутствовали религиозные организации, которые провели совместный молебен.

Отмечается, что горожане вышли на протест в связи с «Маршем равенства», который впервые прошел 22 июля в Кривом Роге. В марше приняли участие несколько десятков геев и лесбиянок.

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Напомним, ранее неизвестные напали на офис ЛГТБ-сообщества в Харькове. Нападавшие бросили в офис дымовую шашку и распылили внутри помещения газовые баллончики.

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