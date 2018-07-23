Специалисты из Walk Free сообщили о масштабах «современного» рабства в мире

Канберра, , 07:30 — REGNUM Более 40 млн человек из 167 стран мира в настоящее время находятся в состоянии рабства, то есть принуждаются государством к подневольному труду, говорится в недавнем исследовании австралийской некоммерческой организации Walk Free.

Специалисты составили рейтинг стран, правительства которых якобы используют такой труд для достижения своих целей. На первом месте оказалась Северная Корея — в ней подневольным трудом заняты 2,64 млн человек (более 10% населения). В десятку «эксплуататоров» рабского труда вошли Эритрея, Бурунди, Центрально-Африканская Республика, Афганистан и другие страны.

В Walk Free убеждены, что в России число рабов достигает 794 тысяч, поэтому страну поместили на 64-е место.

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