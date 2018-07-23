Украина упала на 37 пунктов в рейтинге распространенности мирового рабства

Киев, , 07:29 — REGNUM На 49-м месте из 167 оказалась Украина в рейтинге распространенности современного рабства, который составила и опубликовала правозащитная организация Walk Free Foundation.

Согласно опубликованным данным, на Украине 286 тыс. человек живут в современном рабстве, или на 1 тыс. человек приходится 6,4 человека в рабстве. Россия оказалась на 64-м месте. Самыми защищенными от рабства стали люди в Японии и Канаде, а самыми «рабовладельческими» странами стали Северная Корея и Эритрея. Отмечается, что в 2013 году в этом рейтинге Украина занимала 86-е место из 162.

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Напомним, ранее в Киеве была обнаружена репродуктивная клиника, которая занималась продажей младенцев за границу иностранным «родителям».

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