Группу «Белых касок» не удалось вывезти из Сирии — СМИ

Оттава, , 07:13 — REGNUM Не удалось эвакуировать из Сирии одну из групп сотрудников организации «Белые каски» и их родственников. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источник в правительстве Канады.

По данным источника, в настоящее время «правозащитники» находятся на территории Сирии. Удастся ли сотрудникам организации «Белые каски» покинуть страну, пока неизвестно, отметил собеседник агентства.

16 июля телеканал CNN сообщил, что США, Великобритания, Франция и Канада начали разрабатывать план по эвакуации членов организации «Белые каски» на фоне успехов правительственных сил Сирии по освобождению территории страны от террористов.

Как сообщало ИА REGNUM, организация «Белые каски», поддерживаемая странами Запада, действовала якобы в интересах мирного населения в Сирии. Вместе с тем официальный Дамаск обвиняет членов организации в пропаганде и связях с экстремистами.

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