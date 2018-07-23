Понедельник, 23 Июля 2018 года
07:14:15 МСК

Сотрудника ЦНИИмаш заподозрили в передаче секретных данных в страну НАТО

Общество

74-летнего ученого обвинили в государственной измене

Москва, 23 июля 2018, 07:09 — REGNUM  О причастности сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) к передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), передает 23 июля «Коммерсант».

По данным издания, в отношении 74-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время он арестован и находится в СИЗО «Лефортово». Источник пояснил, что имеющиеся в распоряжении ученого сведения о гиперзвуковых технологиях передавались в одну из стран НАТО для последующего изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию об аресте сотрудника института днем ранее подтвердил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. По его словам, в отношении арестованного проводятся следственные действия.

Читайте также: Арест сотрудника ЦНИИмаш подтвердили в Роскосмосе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить