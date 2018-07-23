Сотрудника ЦНИИмаш заподозрили в передаче секретных данных в страну НАТО

Москва, , 07:09 — REGNUM О причастности сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) к передаче секретных сведений о гиперзвуковых технологиях заявили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), передает 23 июля «Коммерсант».

По данным издания, в отношении 74-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). В настоящее время он арестован и находится в СИЗО «Лефортово». Источник пояснил, что имеющиеся в распоряжении ученого сведения о гиперзвуковых технологиях передавались в одну из стран НАТО для последующего изучения.

Как сообщало ИА REGNUM, информацию об аресте сотрудника института днем ранее подтвердил глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. По его словам, в отношении арестованного проводятся следственные действия.

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