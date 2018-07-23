Красноярский край: масштабную вырубку леса в районе запретили по суду

Красноярск, , 06:39 — REGNUM В Красноярском крае суд запретил несанкционированную рубку леса в Берёзовском районе. Об этом ИА REGNUM сегодня, 23 июля, сообщили в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Уточняется, что определение о запрете вырубки вынес Берёзовский районный суд по иску районной прокуратуры. Таким образом надзорное ведомстве отреагировало на обращение общественников, обнародовавших информацию о масштабных вырубках.

Ранее член регионального штаба ОНФ Марина Якубенко выяснила, что лес, о котором идёт речь, являлся «белым пятном» — он не стоял на кадастровом учёте. Лес находится на территории Маганского сельсовета, однако Есаульский сельсовет сформировал земельный участок и поставил его себе на кадастровый учёт.

Народофронтовцы сообщили о том, что на сформированном среди леса земельном участке ведётся масштабная рубка. Предполагаемая площадь заготовки леса — 4,5 тыс. га. Реагируя на обращение ОНФ, прокуратура Берёзовского района направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительным образование земельных участков. Также ведомство потребовало прекратить рубки на территории и истребовать участки из чужого владения.

По словам Якубенко, народофронтовцы намерены добиться того, чтобы рубка леса была прекращена до окончания судебных разбирательств. Также они настаивают на необходимости лесовосстановительных работ.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в июле 2018 года стало известно, что члену регионального штаба ОНФ Марине Якубенко сожгли машину. На месте происшествия была найдена бутылка с остатками зажигательной смеси. Народофронтовцы связали это с деятельностью Якубенко по защите леса и обратились за помощью в правоохранительные органы.

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