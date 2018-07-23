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Омск стал рекордсменом по «серебристым облакам»

Общество

В июле 2018 года зафиксировано шестое появление «серебристых облаков» над Омском

Омск стал рекордсменом по «серебристым облакам»
Иллюстрация: Скриншот со страницы Владимира Крупко. Vk.com
«Серебристые облака» над Омском

Омск, 23 июля 2018, 06:08 — REGNUM  В ночь на 22 июля в небе над Омском было зафиксировано 28-е появление так называемых «серебристых облаков». Как сообщил директор омского планетария Владимир Крупко, в 2018 году это максимальное значение для Омской области.

В том числе, по его словам, в июле это шестое появление «серебристых облаков».

«Установлен абсолютный рекорд зарегистрированных появлений «серебра» с 1975 года, начала периодических наблюдений», — пишет Крупко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, «серебристые облака» — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются в мезосфере на высоте порядка 85 км и видны в глубоких сумерках. Их ещё называют ночными светящимися облаками.

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