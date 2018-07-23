Омск стал рекордсменом по «серебристым облакам»

Омск, , 06:08 — REGNUM В ночь на 22 июля в небе над Омском было зафиксировано 28-е появление так называемых «серебристых облаков». Как сообщил директор омского планетария Владимир Крупко, в 2018 году это максимальное значение для Омской области.

В том числе, по его словам, в июле это шестое появление «серебристых облаков».

«Установлен абсолютный рекорд зарегистрированных появлений «серебра» с 1975 года, начала периодических наблюдений», — пишет Крупко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, «серебристые облака» — это самые высокие облака в атмосфере Земли. Они образуются в мезосфере на высоте порядка 85 км и видны в глубоких сумерках. Их ещё называют ночными светящимися облаками.