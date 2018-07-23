Обещанного 10 лет ждут: нижегородские семьи «застряли» в очереди на жильё

Нижний Новгород, , 05:34 — REGNUM В Нижегородской области более64% очередников из жилищной очереди ждут исполнения обязательств власти свыше десяти лет. За 2017 год решить квартирный вопрос смогли лишь 1,5 тыс. семей региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Нижегородстата.

К началу 2018 года в очереди стояли 37,3 тысячи семей. Таким образом, только 3,9% очередников, которые стояли на учёте в начале 2017 года, смогли получить жильё. Основная доля получателей — это переселенцы из аварийного фонда. На них пришлось 23% от общего числа. На втором месте дети-сироты — 22,4%, а на третьем — молодые семьи, на которых приходилось 9%.

По подсчётам органов статистики, срок ожидания в очереди является значительным. В Нижегородской области 64,2% очередников, что составляет 23,9 тысячи семей, ждут жилое помещение свыше десяти лет.

В это время цены на жильё продолжают расти, что также снижает шансы решить квартирную проблему самостоятельно. По данным Нижегородстата, стоимость строительства жилья только за второй квартал 2018 года относительно такого же периода 2017 года с 45,7 тыс. рублей за один квадратный метрвыросладо 48,6 тыс. рублей. На первичном рынке во втором квартале 2018 года просили 58 408 рублей, а на вторичном рынке — 60 947 рублей. При этом в Нижнем Новгороде цены были 62 932 рубляи 60 474 рубля соответственно.