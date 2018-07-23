Новосибирск, , 04:04 — REGNUM В понедельник утром, 23 июля, Новосибирск заволокло туманом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выходных в городе похолодало и пошёл дождь. Температура воздуха днём составляла в районе +20, +22 °C, ночью не выше +15 °C.

В воскресенье дождь шёл весь день и в воздухе образовалась водяная взвесь, которая на следующее утро превратилась в туман.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 23 июля в первой половине дня в Новосибирске ожидается местами небольшой дождь, в отдельных районах туман. Воздух прогреется до +16, +18 °C.

Некоторые региональные СМИ уже подметили, что традиционные августовские туманы в этом году пришли в регион довольно рано.

Хотя удивляться погодным аномалиям уже не приходится, их в этом году было предостаточно. Так, по данным новосибирского Гидрометцентра, мая 2018 года оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Новосибирской области. Температура воздуха в регионе в последний весенний месяц была на четыре-пять градусов ниже нормы. Самым холодным днём стало 17 мая — дневная температура была ниже нуля градусов.

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