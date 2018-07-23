В Роскосмосе уточнили статус Пайсона в деле о госизмене

Москва, , 01:36 — REGNUM Сотрудник Роскосмоса Дмитрий Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в головном институте госкорпорации — ЦНИИмаш. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Дмитрий Пайсон проходит по делу как свидетель. Никаких обвинений ему не предъявлено, рассказал Устименко агентству РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля стало известно о намерении Дмитрия Пайсона уйти в отставку с поста директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), который входит в структуру Роскосмоса.

Днем ранее в ЦНИИмаше прошли обыски в рамках дела о госизмене. Арестован 74-летний учёный Виктор К., сотрудник ЦНИИмаш. С ним проводятся следственные действия.

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