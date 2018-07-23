В два раза увеличилось количество невыездных москвичей

Москва, , 06:43 — REGNUM В два раза чаще стало применять к жителям Москвы ограничение в выезде за рубеж Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП), сказано в выложенной 22 июля на столичный сайт УФССП аналитической записке.

«В первом полугодии 2018 года вынесено 126 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников, что на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года (62 тыс. постановлений)», — говорится в документе, опубликованном на сайте ФССП Москвы.

При этом судебные приставы стали гораздо реже использовать ограничения водительских прав. Эта мера используется к алиментщикам.

Также судебные приставы в 1,5 раза больше возбудили административных и уголовных дел в отношении алиментщиков.

Стоит напомнить, что планируется увеличить размер долга, который можно будет взыскать с гражданина в упрощенном порядке. Долг, подлежащий взысканию, увеличится с 25 до 100 тысяч рублей. Взыскатель долга при этом сможет выбирать, каким способом будет взыскивать долг: направив документы о взыскании в банк, работодателю должника или судебным приставам.