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ФСИН пересмотрит сроки для 100 тысяч заключенных

Общество

Благодаря принятию нового закона, будут пересчитаны сроки содержания под стражей

ФСИН пересмотрит сроки для 100 тысяч заключенных
Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Москва, 22 июля 2018, 22:55 — REGNUM  Из-за принятия нового закона, изменившего формулу зачета срока содержания под стражей в срок наказания, будет сокращен срок наказания у 100 тысяч заключенных, сообщила 22 июля газета «Московский комсомолец».

«У части осужденных будет просто смягчено наказание в виде снижения срока. Непосредственно же освобождению подлежит, по нашим предварительным подсчетам, около 14 тыс. человек», — сказал замглавы ФСИН Валерий Максименко в интервью «Московскому комсомольцу».

Максименко пояснил, что пока еще никого не освободили, так как нужно время для реализации норм нового закона.

По словам замдиректора ФСИН, заключенные могут сами подать ходатайство в суд о пересчете срока, либо это за них сделают сотрудники ФСИН.

Процедура пересчета сроков будет выполняться не единовременно, пересчетом срока займутся суды.

Напомним, что 14 июля вступил в силу закон, согласно которому один день в СИЗО приравнивается к полутора дням в колонии или к двум дням в колонии-поселении. Срок в СИЗО будет учтен и при отбывании других видов наказания.

Нововведение не распространяется на тех, кто отбывает наказание в колонии строгого и особо строгого режима, а также на осужденных пожизненно за особо тяжкие преступления.

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