В Нижнем Тагиле прошла церемония прощания с Изой Высоцкой

Нижний Тагил, Свердловская область, , 22:38 — REGNUM Церемония прощания с народной артисткой РФ Изой Высоцкой, первой супругой советского поэта Владимира Высоцкого, прошла в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает 22 июля ТАСС.

Иза Высоцкая скончалась на 82-м году жизни в эту пятницу, 20 июля.

На церемонии прощания с актрисой собрались сотни человек: друзья, коллеги, поклонники ее творчества. С прощальными словами выступил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Были зачитаны соболезнования от Александра Калягина — председателя Союза театральных деятелей РФ, а также свое соболезнование близким актрисы высказал Никита Высоцкий, сына Владимира Высоцкого от второго брака.

Актриса с 1970 года работала в Нижнетагильском драматическом театре имени Мамина-Сибиряка. По словам директора театра, Ольги Анисимовой: «Театру очень повезло, что столько лет у нас работал такой великий мастер сцены».

В ближайшем будущем планируется установить на здании театра памятную доску, чтобы увековечить память об актрисе.

Напомним, что Изольда Константиновна Высоцкая родилась в 1937 году в городе Горьком (сейчас — Нижний Новгород). В 1958 году она окончила Школу-студию имени В. Немировича-Данченко при МХАТ.

Высоцкая работала в театрах Киева, Ростова-на-Дону, Перми, Владимира. Дольше всего актриса проработала в драматическом театре Нижнего Тагила.

Помимо работы в театре, готовила творческую смену: 12 лет преподавала сценическую речь на актерском отделении в нижнетагильском колледже искусств.