В Китае подведены итоги выполнения Плана действий в области экологии

Пекин, , 20:57 — REGNUM В Китае обнародованы итоги выполнения Плана действий по предупреждению и контролю над загрязнением (2013 г.) в прошлом, 2017 году; отмечается, что все цели и задачи, поставленные в этом документе пять лет назад, полностью выполнены, отмечает 22 июля Синьхуа.

В стране также проведено масштабное исследование по воздействию мер по реализации плана на состояние здоровья населения. Его результаты показали, что в этом вопросе достигнут существенный прогресс. Так, группа ученых Института здравоохранения Пекинского университета выяснила, что в 74 городах, где проведен анализ результатов выполнения Плана действий, среднегодовая концентрация в воздухе наиболее опасных твердых частиц, а также диоксида серы сократилась соответственно в среднем примерно на 31% и более, чем на 54%.

В 2017 году в этих городах зафиксировано снижение смертности на 47 тыс., а количество лет жизни, потерянных по экологическим причинам (один из показателей состояния охраны здоровья в КНР), уменьшилось более чем на 700 тыс.

Результаты работы пекинских исследователей получили международное признание и были опубликованы в журнале Lancet Planetary Health, в котором, наряду с несомненными успехами, было отмечено, что КНР нуждается в дальнейшем контроле над выбросами озона и диоксида азота.

В этом месяце Китай обнародовал трехлетний план дальнейших действий, в котором представлены график и дорожная карта улучшения качества воздуха.