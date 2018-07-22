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Арест сотрудника ЦНИИмаш подтвердили в Роскосмосе

Общество

«Проводятся следственные действия»

Москва, 22 июля 2018, 19:34 — REGNUM  Информация СМИ о взятии под стражу сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института государственной корпорации Роскосмос соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в интервью ТАСС.

«Сотрудник ЦНИИмаш Виктор К. действительно арестован, — сказал Устименко. — С ним сейчас проводятся следственные действия».

Ранее ряд СМИ сообщил, что суд в Москве арестовал сотрудника ЦНИИМаш Виктора К., подозреваемого в государственной измене.

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