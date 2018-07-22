Тюменский ветеран наказал рублём перевозчика за опоздание автобуса

Ишим, Тюменская область, , 19:49 — REGNUM В тюменском Ишиме ветеран труда отсудил у транспортной компании 6,5 тысяч рублей за задержку автобуса на полчаса и грубость кондуктора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 20 июня 2017 года. Пожилая чета регулярно ездила на рейсовом автобусе в сад в одно и то же время. Придя в этот день на остановку в урочный час, они ждали транспорт ещё 30 минут. Пенсионер пытался выяснить у кондуктора причину сбоя в расписании. Кондуктор была с ним груба, а водитель высказал пожелание ссадить ветерана. Но ветеран напомнил о билете, который у него был на руках. За пожилого человека вступились пассажиры.

Когда пенсионер направил в транспортное предприятие претензию с требованием возместить моральный ущерб в тысячу рублей, ему не ответили. Тогда он обратился в суд, и его поддержала прокуратура. Суд, рассмотрев дело, взыскал с автотранспортного предприятия в пользу ветерана труда три тысячи рублей возмещения морального вреда, штраф за неудовлетворение его требований в добровольном порядке 1,5 тыс. рублей и две тысячи рублей судебных расходов. В целом общая сумма, которую транспортники оказались должны пенсионеру составила 6,5 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.