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Тюменский ветеран наказал рублём перевозчика за опоздание автобуса

Общество

Общая сумма, которую транспортники оказались должны пенсионеру, составила 6,5 тыс. рублей

Ишим, Тюменская область, 22 июля 2018, 19:49 — REGNUM  В тюменском Ишиме ветеран труда отсудил у транспортной компании 6,5 тысяч рублей за задержку автобуса на полчаса и грубость кондуктора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 20 июня 2017 года. Пожилая чета регулярно ездила на рейсовом автобусе в сад в одно и то же время. Придя в этот день на остановку в урочный час, они ждали транспорт ещё 30 минут. Пенсионер пытался выяснить у кондуктора причину сбоя в расписании. Кондуктор была с ним груба, а водитель высказал пожелание ссадить ветерана. Но ветеран напомнил о билете, который у него был на руках. За пожилого человека вступились пассажиры.

Когда пенсионер направил в транспортное предприятие претензию с требованием возместить моральный ущерб в тысячу рублей, ему не ответили. Тогда он обратился в суд, и его поддержала прокуратура. Суд, рассмотрев дело, взыскал с автотранспортного предприятия в пользу ветерана труда три тысячи рублей возмещения морального вреда, штраф за неудовлетворение его требований в добровольном порядке 1,5 тыс. рублей и две тысячи рублей судебных расходов. В целом общая сумма, которую транспортники оказались должны пенсионеру составила 6,5 тыс. рублей.

Решение вступило в законную силу.

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