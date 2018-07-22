Австралийская НКО насчитала в России почти 800 тыс. «рабов»

Канберра, , 15:46 — REGNUM Австралийский фонд Walk Free Foundation подсчитал количество людей, находящихся в той или иной форме принуждения к труду. По оценкам некоммерческой организации (НКО), в мире около 40 млн человек находятся в современных формах «рабства». Отчёт опубликован на официальном сайте НКО.

Следует отметить, что к рабству специалисты Walk Free Foundation относят как различные формы принуждения к труду, так и принуждение к супружеству.

Согласно результатам исследования, около 71% всех пострадавших от принуждения составляют женщины и девочки. На первом месте по количеству «рабов», по данным НКО, находится Северная Корея.

Россию фонд разместил на 64-м месте в мире по количеству «рабов», насчитав их в РФ около 800 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля власти Нигерии объявили о закрытии 257 нелегальных детских приютов в штате Имо на юго-востоке. В незаконных приютах содержались дети из неблагополучных семей, которые впоследствии становятся жертвами торговцев людьми и человеческими органами.

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