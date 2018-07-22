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Отмечен сбой в работе мессенджера Telegram по всему миру

Общество

Пользователи отмечают нарушения в работе Telegram

Отмечен сбой в работе мессенджера Telegram по всему миру
Дмитрий Новиков © ИА Красная Весна
Telegram

Москва, 22 июля 2018, 15:06 — REGNUM  На проблемы в работе мессенджера Telegram указал 22 июля сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбой случился около 11.00 по Москве. Со стороны пользователей поступили жалобы на проблемы с подключением к серверу — 48% от общего числа жалоб, не смогли авторизоваться 27% пользователей и сложности с отправлением и получением сообщений отметили 23% пользователей.

По статистике сайта, чаще всего испытывали трудности при работе с мессенджером пользователи Австралии, Австрии, Чехии, Греции, Турции, Украины, Белоруссии.

В России сообщения о проблемах в работе с Telegram сообщили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани и ряда других городов.

Напомним, что до этого крупный сбой в работе Telegram отмечался в конце февраля 2018 года.

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