Как московский парк «Красная Пресня» стал экзотическим местом

Москва, , 14:14 — REGNUM Немного экзотики хочется каждому любознательному человеку. Парк «Красная Пресня» решил сделать московское лето по-настоящему жарким: один за другим в августе здесь состоятся два больших события — с 3 по 5 — III Фестиваль Индонезии, с 10 по 12 августа — II Фестиваль Турции.

Индонезия — это настоящая кладовая самых разнообразных культур — здесь каждый остров — а их сотни, на слуху лишь Ява, Бали, Папуа и Суматра, — это отдельная история. В первые выходные последнего летнего месяца можно будет лично познакомиться с традициями этой многоликой страны: отведать блюда индонезийской кухни, побывать на представлении в театре теней, попробовать сделать знаменитый батик, освоить сёрфинг и дайвинг, купить сувениры и народные изделия. Все это под колоритную музыку. Венцом праздника станет романтическая свадебная церемония в индонезийском духе.

Про Турцию россиянам вроде рассказывать и не надо. Сотни тысяч туристов отдохнули на ее побережье. Однако, надо признать, что страну по большому счету мало кто видел, а с богатейшей культурой мало кто знаком. Поэтому посетить фестиваль стоит. Хотя бы для того, чтобы кроме обязательного поедания кебабов, посмотреть на шоу воздушных шаров или побродить по Деревне ремесел, побывать на дефиле нарядов из популярнейшего у нас телесериала «Великолепный век» или, наконец, попробовать заговорить по-турецки.

Знанием турецких традиций неожиданно поделятся известные артисты — Согдиана научит делать керамические вазы, Катя Лель — готовить турецкие блюда, а певец Стас Костюшкин покажет свое мастерство в масляной борьбе.

И опять же в сумерках пройдет гала-концерт с участием российских и турецких артистов. Стоит отметить Турецкий государственный ансамбль фольклорных танцев и Военный оркестр.