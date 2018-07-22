Gallup: Американцев не волнует «вмешательство России» в выборы

Вашингтон, , 10:31 — REGNUM Американский Институт Гэллапа (Gallup) провел социологический опрос о самых важных для американцев проблемах США. Результаты опроса опубликованы накануне, 21 июля, на сайте Gallup.

В июньском вопросе речь шла о проблемах в стране, которые волнуют граждан США прежде всего. Оказалось, что больше всего американцев волнуют экономические проблемы США, а также иммиграция.

Согласно данным опроса, 15% американцев больше всего волнует ситуация в экономике США. 19% недовольный плохим руководством государства и действиями властей.

14% респондентов назвали главной проблемой США иммиграцию. 7% волнуются из-за расистских настроений в обществе.

При этом американцев совершенно не беспокоит якобы «вмешательство России» в выборы в США. Менее 1% респондентов считают эту проблему самой важной для США.

Напомним, что «вмешательство России» — это чуть ли не главная тема всех американских либеральных СМИ на протяжении последних полутора лет. Демократы и аффилированные с ними СМИ безуспешно пытаются вбить в головы американцев установку, что Россия предопределила итоги выборов президента США 2016 года, а нынешний президент Дональд Трамп — русский шпион.