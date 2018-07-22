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Ветеран Великой Отечественной приняла участие в джип-триале

Общество

Колтакова заняла место штурмана в экипаже одного из автомобилей УАЗ

Ветеран Великой Отечественной приняла участие в джип-триале
Максим Додонов © ИА Красная Весна
Медали

Белгород, 22 июля 2018, 08:38 — REGNUM  В соревнованиях по джип-триалу «Путь к победе», прошедших в Белгороде 21 июля, приняла участие 96-летняя Мария Денисовна Колтакова. Об этом сообщает агентство «Бел.ru».

Отмечается, что ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова заняла место штурмана в экипаже одного из автомобилей УАЗ, проходившего сложный маршрут соревнований.

Также сообщается, что пожилая спортсменка ранее совершала прыжки с парашютом, участвовала в гонках на карте, летала в аэротрубе и принимала участие в мотопробеге.

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