Ветеран Великой Отечественной приняла участие в джип-триале

Белгород, , 08:38 — REGNUM В соревнованиях по джип-триалу «Путь к победе», прошедших в Белгороде 21 июля, приняла участие 96-летняя Мария Денисовна Колтакова. Об этом сообщает агентство «Бел.ru».

Отмечается, что ветеран Великой Отечественной войны Мария Колтакова заняла место штурмана в экипаже одного из автомобилей УАЗ, проходившего сложный маршрут соревнований.

Также сообщается, что пожилая спортсменка ранее совершала прыжки с парашютом, участвовала в гонках на карте, летала в аэротрубе и принимала участие в мотопробеге.