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Смертельная жара в Японии: за сутки погибли 13 человек

Общество

Только в Киото, где воздух прогрелся выше +38 градусов, от теплового удара погибли семеро местных жителей

Смертельная жара в Японии: за сутки погибли 13 человек
Эдвард Мунк. Солнце. 1912

Токио, 22 июля 2018, 08:27 — REGNUM  В результате установившейся аномальной жары в Японии от перегрева за минувшие сутки скончалось 13 человек. Об этом сообщает 22 июля агентство Kyodo.

Отмечается, что 21 июля только в Киото, где воздух прогрелся выше +38 градусов, от теплового удара погибли семеро местных жителей. Ещё шестеро человек скончались от жары в других префектурах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля в Японии из-за сильной жары скончались по меньшей мере 14 человек. Ещё несколько тысяч граждан были госпитализированы.

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