У берегов Великобритании задержана яхта с 1,6 тонны кокаина на борту

Лондон, , 08:22 — REGNUM В Великобритании пограничники задержали яхту у берегов Корнуолла, на которой перевозили 1,6 тонны кокаина. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Euronews со ссылкой на главу отдела расследований британского национального агентства по борьбе с преступностью Эндрю Куинна.

По словам Куинна, британские пограничники провели рейд у полуострова Корнуолл, что на юго-западе Англии. В ходе рейда была задержана яхта, на борту которой нашли 1,6 т кокаина.

На яхте находились двое граждан Нидерландов. Их задержали.

Перед судом 59-летний Маартен Питерс и 44-летний Эмиль Шомейкер должны предстать 20 августа.

Данная партия наркотиков оказалась одной из крупнейших за последние несколько лет.