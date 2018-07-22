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У берегов Великобритании задержана яхта с 1,6 тонны кокаина на борту

Общество

Это одна из крупнейших партий наркотиков, задержанная в Великобритании за последние годы

У берегов Великобритании задержана яхта с 1,6 тонны кокаина на борту
sammisreachers
Смерть в порошке

Лондон, 22 июля 2018, 08:22 — REGNUM  В Великобритании пограничники задержали яхту у берегов Корнуолла, на которой перевозили 1,6 тонны кокаина. Об этом сегодня, 22 июля, сообщает Euronews со ссылкой на главу отдела расследований британского национального агентства по борьбе с преступностью Эндрю Куинна.

По словам Куинна, британские пограничники провели рейд у полуострова Корнуолл, что на юго-западе Англии. В ходе рейда была задержана яхта, на борту которой нашли 1,6 т кокаина.

На яхте находились двое граждан Нидерландов. Их задержали.

Перед судом 59-летний Маартен Питерс и 44-летний Эмиль Шомейкер должны предстать 20 августа.

Данная партия наркотиков оказалась одной из крупнейших за последние несколько лет.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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