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«Ампил» приближается: в Шанхае эвакуированы более 190 тыс. человек

Общество

Пришествие тайфуна будет сопровождаться ветрами со скоростью до 130 км/ч

«Ампил» приближается: в Шанхае эвакуированы более 190 тыс. человек
beludise
Шанхай

Шанхай, Китай, 22 июля 2018, 08:13 — REGNUM  В китайском Шанхае из прибрежных районов города в связи с приближением тайфуна «Ампил» были эвакуированы более 190 тыс. человек. Об этом сообщает 21 июля агентство «Синьхуа».

В городском метеорологическом бюро сообщили, что тайфун надвигается на южные регионы Китая со скоростью 25 км/ч. По данным синоптиков, в Шанхае и близлежащих регионах стихия принесёт ливни и сильный ветер.

Как сообщало ИА REGNUM, «Ампил» станет десятым тайфуном, пришедшим в южные регионы Китая за год. По прогнозам метеорологов, в прибрежных районах пришествие «Ампила» будет сопровождаться ветрами со скоростью до 130 км/ч.

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